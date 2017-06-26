Лондонские пожарные накануне вечером, 25 июня, тушили возгорание в одном из домов жилого комплекса Waxham House, расположенного в округе (боро) Кэмден.

Этот ЖК находится на расстоянии всего около километра от квартала Chalcots Estate, жителей которого несколько дней назад эвакуировали из-за угрозы возгорания облицовки зданий.

В ликвидации ЧП были задействованы почти 60 пожарных, через несколько часов после прибытия на место происшествия — примерно в 22:00 по местному времени — им удалось локализовать возгорание, пишет британская газета The Sun.

Рядом с загоревшимся жилым домом находится бесплатная Королевская больница, подъезды к ней были временно перекрыты для борьбы с огнем, включая улицу Мэнсфилд.

Mansfield Road closed after a fire on the 2nd floor of the Waxham Block @BBCTravelAlert @BBCLondonNews @BBCRadioLondon pic.twitter.com/oRbcn3ryIU — Rob Oxley (@roboxley) June 25, 2017

В социальных сетях появилось несколько видеозаписей, на которых видно, что очаг возгорания располагался на втором этаже многоквартирного жилого дома и горение сопровождалось сильным задымлением. Впоследствии представитель местного МЧС уточнил, что пожар действительно начался в одной из квартир второго этажа.

«Пострадавших нет — кроме нескольких семей, которым негде переночевать», — написал в Twitter один из очевидцев, житель того же квартала. Он отметил оперативность и эффективность действия экстренных служб, которые прибыли на место происшествия усиленным составом.

Даже после ликвидации возгорания пожарные продолжили поливать дом водой, опасаясь повторного воспламенения обшивки здания. По предварительным данным, она такая же, как в ЖК Chalcots Estate, то есть не соответствует требованиям безопасности.

Напомним, после пожара в 24-этажном лондонском жилом доме Grenfell Tower, жертвами которого стали 79 человек, была проведена масштабная проверка высоток на предмет соответствия правилам пожарной безопасности, и 27 домов в городе ее не прошли. Оказалось, что они обшиты пластиковыми панелями, которые усугубляют ситуацию и способствуют распространению огня при возможном возгорании.