Дело «приморских партизан» слушается в третий раз — в Приморском краевом суде, которому на прошлой неделе только с пятой попытки удалось собрать коллегию присяжных, передает «РИА Новости».

Один из эпизодов будет рассмотрен сегодня, 26 июня: речь идет об убийстве четырех человек, совершенном в 2009 году в Кировском районе Приморского края. Когда дело пересматривалось в прошлый раз, подсудимых оправдали в этом преступлении.

Представитель краевой прокуратуры ранее уточнил, что на сегодняшнем заседании (оно станет первым в ходе нынешних слушаний) представители обвинения выступят с речью и — если разрешит судья — представят доказательства.

В зале суда присутствуют все фигуранты дела — Алексей Никитин, Вадим и Александр Ковтуны, Владимир Илютиков и Максим Кириллов. Российские СМИ называли их «приморскими партизанами». Эта банда совершила серию громких убийств сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, промышляла грабежами, автоугонами, а также устраивала налеты на дальневосточные отделения милиции.

Банда прекратила свое существование семь лет назад, в июне 2010 года. Тогда милиция пыталась задержать ее участников в Уссурийске, те оказали вооруженное сопротивление, ранив двух стражей порядка. Двое «партизан» тогда покончили с собой.

В конце июля прошлого года пересматривался один из эпизодов дела — о нападении и убийстве четырех человек в Кировском районе Приморья с хищением наркотиков и ценных вещей жертв.

Присяжные сочли ранее представленные обвинением доказательства недостаточно убедительными и оправдали всех пятерых подсудимых. В результате двоих — Алексея Никитина и Вадима Ковтуна — выпустили на свободу прямо в зале суда, а остальные трое (Александр Ковтун, Максим Кириллов и Владимир Илютиков) остались за решеткой по другим эпизодам дела.

Этот оправдательный приговор был отменен Верховным судом РФ в конце 2016 года, после чего, как сообщали «Известия», речь зашла о новом — уже третьем по счету — пересмотре дела «приморских партизан».