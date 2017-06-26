На северо-западе штата Арканзас (США) был задержан 60-летний Стивен Дишман, который 28 мая 1985 года совершил побег из тюрьмы округа Линкольн и с тех пор умудрялся оставаться на свободе, пишет «Газета.ru».

Согласно приговору, вступившему в силу в 1984 году, Дишман должен был провести за решеткой семь лет по статье о краже имущества со взломом. В декабре 1987 года он получил бы право на условно-досрочное освобождение, но сбежал из заключения значительно раньше этого срока.

30+ YEARS ON THE RUN: ADC says it captured Steven Dishman today in Springdale. He escaped custody in 1985 #ARNews pic.twitter.com/l6YrnhMN8Y — Austin Kellerman (@AustinKellerman) June 25, 2017

О его задержании сообщается немного — известно, что оно было произведено в населенном пункте Спрингфилд. Как именно правоохранители вышли на след Дишмана, пока остается загадкой.

Представитель местной прокуратуры пояснил, что задержанный продолжит отбывать срок заключения согласно приговору от 1984 года. Решение по поводу ужесточения наказания из-за побега будет принято позднее.