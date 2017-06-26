Число погибших на затонувшем судне со 150 туристами возросло до девяти, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о трех погибших и 30 пропавших без вести.

Туристическое судно, на котором находились порядка 150 человек, затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. На месте работают дайверы, спасатели и медики, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет.

Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из пасажиров не было спасательных жилетов.