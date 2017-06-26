Внук великого Чарли Чаплина Джеймс Терье, известный как акробат, мим, блестящий танцовщик и поэт, покажет на сцене театра Моссовета свой спектакль «Лягушка без права», который входит в программу смотра XIII Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова.

В спектакле «Лягушка без адреса» Терье одновременно является режиссером, сценографом, автором оригинальной музыки и исполнителем. Постановку покажут пять раз подряд до 30 июня на сцене московского театра Моссовета, передает ТАСС.

Представитель фестиваля сообщила, что Джеймса Терье хорошо знают в разных странах мира, в том числе в России. Восемь лет назад Терье впервые выступил на Чеховском фестивале, показав спектакль в жанре нового цирка «До свидания, зонтик». Постановка тогда очаровала зрителей фестиваля, а многие отметили необыкновенную способность артиста совершать трюки, не расставаясь со скрипкой.

«Оказаться в самой театральной стране, в самом сердце театра, можете ли вы себе представить, что это означает для такого человека, как я, буквально выросшего на театральных подмостках», — сказано в приветственном обращении Терье на фестивале.

Внук великого комика отметил, что для него честь быть среди других участников фестиваля, который подарил актерам всех континентов удивительное ощущение того, что они являются дружественными посланцами общей вселенской тайны.

По словам Терье, еще в первый визит в Россию он открыл для себе глубокую любовь российских зрителей к актерскому ремеслу.