Невиданно низкую явку избирателей продемонстрировали выборы в муниципальные органы власти Италии. На участки явились лишь 46% обладателей права голоса.

В воскресенье, 25 июня, в Италии проходил второй тур муниципальных выборов. Граждане избирали представителей местной власти в более чем 110 городах.

Правоцентристы одержали победу в нескольких крупных городах, таких как Генуя, Верона и Аквила. Левоцентристы успешно выступили в Таранто. В Парме победил независимый кандидат.