Экономические итоги мая заставили профильные министерства задуматься об изменении прогноза по промышленному производству в лучшую сторону. В случае сохранения темпов роста Минпромторг и Минэкономразвития готовы пересмотреть прогноз на 2017 год и на перспективу до 2020 года.

Положительное влияние оказал ряд факторов: большее число рабочих дней, выход программ импортозамещения на проектную мощность и даже аномально холодная погода. Об этом «Известиям» сообщил первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин.

Нынешний прогноз роста производства на 2% будет скорректирован, если сохранится динамика в отдельных отраслях, отмечают источники в МЭР. В правительстве тревогу вызывает только сфера строительства.

В целом майский рост несильно удивил министерства, так как с начала процесса импортозамещения прошло около двух лет. Именно такой срок необходим от начала проекта до его завершения. Отрасли, в которых наблюдалось самое бурное развитие, — это производство компьютеров, диодов и транзисторов, различных транспортных средств в отдельных сферах агропрома.

Холодная погода на рост производства повлияла положительно, так как активизировала производство электроэнергии и добычу полезных ископаемых.

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Прогноз роста промпроизводства могут улучшить