По меньшей мере 12 человек погибли, около 30 получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Мендоса на западе страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал «Todo Noticias».

По его информации, в автобусе находилось много несовершеннолетних. На месте продолжают работать спасатели и врачи. Некоторые из пострадавших получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Причины ДТП пока не установлены. Как отмечает полиция, число жертв может возрасти.