Попогребский: огорчает, что почти все российские фильмы о прошлом
Новый председатель «Киносоюза», режиссер Алексей Попогребский рассказал «Известиям» о проблемах современного российского кинематографа.
По его словам, в стране существует демографическая проблема с актерами среднего возраста.
«В 1990-е годы на актерские заработки прожить было невозможно, и люди просто уходили из профессии. Имена известных актеров, которым сейчас по 35–55 лет, действительно можно пересчитать по пальцам одной руки», — сказал Попогребский.
Также режиссер заявил, что другой проблемой российского кинематографа является недостаток образования киноактеров.
«У нас блестящая театральная школа, но, к сожалению, почти полное отсутствие школы киноактерской. Даже во ВГИКе крайне мало учат работать на камеру», — отметил Попогребский.
Кроме того, Попогребский считает, что в некотором кризисе находится жанровая форма современного российского кино.
«Но обратите внимание: российские фильмы, лидеры бокс-офиса, практически все обращены в прошлое. Это, конечно, огорчает. Только одна из недавних новинок, «Притяжение», посвящена настоящему и отчасти будущему», — отметил режиссер.
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