Новый председатель «Киносоюза», режиссер Алексей Попогребский рассказал «Известиям» о проблемах современного российского кинематографа.

По его словам, в стране существует демографическая проблема с актерами среднего возраста.

«В 1990-е годы на актерские заработки прожить было невозможно, и люди просто уходили из профессии. Имена известных актеров, которым сейчас по 35–55 лет, действительно можно пересчитать по пальцам одной руки», — сказал Попогребский.

Также режиссер заявил, что другой проблемой российского кинематографа является недостаток образования киноактеров.

«У нас блестящая театральная школа, но, к сожалению, почти полное отсутствие школы киноактерской. Даже во ВГИКе крайне мало учат работать на камеру», — отметил Попогребский.

Кроме того, Попогребский считает, что в некотором кризисе находится жанровая форма современного российского кино.

«Но обратите внимание: российские фильмы, лидеры бокс-офиса, практически все обращены в прошлое. Это, конечно, огорчает. Только одна из недавних новинок, «Притяжение», посвящена настоящему и отчасти будущему», — отметил режиссер.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Алексей Попогребский: «Кино тратит деньги и должно деньги приносить»