Лесные пожары распространились на территории более чем 100 га на западе канадской тихоокеанской провинции Британская Колумбия.

Зафиксировано два крупных очага возгорания, сообщил телеканал CTV.

Площадь первого пожара в регионе Карибу составляет 36 га. Как уточнили в пожарной охране провинции, огонь приблизился уже на расстояние пяти километров к одному из индейских поселений. От пожара населенный пункт отделен специальным рвом. В настоящее время, власти рассматривают вопрос о возможной эвакуации жителей. Установлено, что причиной возгорания стал удар молнии в одно из деревьев.

Второй пожар возник в 40 км от города Хьюстон в регионе Балкли-Уэлли, его площадь оценивается в 75 га. В ликвидации возгорания задействована авиация и порядка 100 пожарных на земле. По словам специалистов, угрозы распространения огня нет. Проводится расследование, не исключено, что это возгорание возникло по вине человека.