Колумбийские полицейские задержали девятого подозреваемого в причастности к взрыву 17 июня в торговом центре в Боготе, жертвами которого стали три человека.

Глава Национальной полиции Колумбии генерал Хорхе Нието заявил ранее, что полиция страны проводит серию обысков, по результатам которых были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к организации взрыва в торговом центре.

Напомним, 17 июня в торговом центре «Сентро Андино» произошел взрыв, который был квалифицирован властями как теракт. Бомба взорвалась в туалете торгового центра, среди жертв — молодая француженка, которая была волонтером и вскоре собиралась вернуться на родину.