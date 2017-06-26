Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в отношении водителя такси после столкновения с автомобилем на встречной полосе в Коми.

Ранее сообщалось, что член ОП республики Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее четырехлетний сын погибли на 152-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск.

В пресс-службе регионального СК РФ "РИА Новости" сообщили, что по, предварительным данным, водитель такси выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП находящиеся в такси женщина и ребенок погибли, пять человек были госпитализированы.