На летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), открывающейся в Страсбурге, будет обсуждаться возможная отставка главы ассамблеи Педро Аграмунта.

После поездки Аграмунта в Сирию в марте этого года, после чего спикер назвал этот визит ошибочным, в европарламенте потребовали вынести ему вотум недоверия. В то же время регламент ПАСЕ не предполагает механизмов отставки с выборных должностей, поэтому глава ассамблеи может уйти с поста только добровольно, передает РИА «Новости».

Однако глава комиссии по регламенту Лилиан Мори Паскье должна подготовить проект документа, который бы изменил существующий регламент и позволил начать процедуру отстранения Аграмунта. Кроме этого, главе ПАСЕ запретили делать заявления и совершать визиты от имени ассамблеи.

Ожидается, что на открытии летней сессии будет обсуждаться именно проект документа, который откроет дорогу для отставки Аграмунта. В аппарате ПАСЕ отметили, что внесение изменений в регламент обсуждалось уже не раз, однако в таком виде это происходит впервые.