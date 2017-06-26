По меньшей мере три человека погибли, 30 числятся пропавшими без вести после того, как судно со 150 туристами затонуло на северо-западе Колумбии, сообщает агентство Associated Press.

В настоящее время военно-воздушные силы Колумбии проводят спасательную операцию, на место происшествия направлен вертолет. ЧП произошло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе, в департаменте Антьокия.

Мэр города Медельин (административный центр департамента) сообщил об отправке на место крушения лодки пожарных и водолазов.

О том, были ли россияне на борту лодки, пока не известно.

Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.