Председатель Государственной думы Вячеслав Володин начал официальный визит в Южную Корею. В Сеуле спикер ГД принял участие во втором совещании руководителей парламентов стран Евразии. На пленарных заседаниях Володин будет выступать в качестве сопредседателя.

О планах Володина сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В понедельник у Володина запланированы переговоры с председателем национального собрания Южной Корея Чон Се Гюном и парламентскими лидерами других стран.

На вторник у российского спикера намечено участие в совещании на тему «Развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран евразийского региона».

В Сеул съедутся представители парламентов 26 стран. Впервые мероприятие посетят спикеры из Чехии и Словакии, а также парламентарии из Венгрии.