Военно-воздушные силы Колумбии сообщили о проведении спасательной операции в районе, где затонуло судно со 150 туристами, передает агентство Associated Press. На место вылетел вертолет ВВС Колумбии.

Инцидент произошел в водохранилище неподалеку от города Гуатапе. Полиция оцепила его территорию, на месте работают дайверы.

Информации о жертвах или пропавших без вести пока не поступало. О том, были ли россияне на борту лодки, также не известно, сообщает «Газета.ру».