Крупнейшая в истории международная конференция по последним разработкам в сфере ядерных реакторов открывается в понедельник в Екатеринбурге под эгидой Международного агентства по атомной энергии.

Конференция FR (от fast reactors, «быстрые реакторы») — крупнейший в мире международный форум, на который приезжают представители стран, занимающихся тематикой этих установок, необходимых для развития атомной энергетики.

Первый форум FR09 прошел в 2009 году в японском Киото, второй — FR13 — состоялся в 2013 году в Париже. Темой конференции нынешнего года станет новое поколение ядерных систем для устойчивого развития.

Одной из главных причин выбора российского Екатеринбурга в качестве места проведения конференции FR17 стало то, что в расположенном рядом городе Заречном на Белоярской АЭС в настоящее время действуют единственные в мире энергетические реакторы на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности.