Отсутствие визы в биометрическом паспорте стало поводом для отказа четырем украинцам во въезде в Болгарию автобусным перевозчиком Ecolines, сообщили украинские СМИ.

Отмечено, что украинцы как раз планировали воспользоваться введенным недавно безвизовым режимом, однако не смогли этого сделать. В автобус также не была допущена пассажирка с биометрическим паспортом, в котором не было визы. Пассажиры уже поставили в известность МИД Украины.

Напомним, украинцы с 11 июня могут свободно посещать в течение 90 дней страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Поездки должны совершаться в туристических, предпринимательских и семейных целях, права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не дает.