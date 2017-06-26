Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в воскресенье с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, совершила вертикальное приземление на платформу в Тихом океане, заявил представитель компании SpaceX.

«Нижняя ступень Falcon 9 приземлилась на платформу», — сказал представитель компании во время прямой трансляции, которая велась на сайте SpaceX.

Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в воскресенье в 23:25 мск. В расчетное время произошло отделение первой ступени, и приблизительно через 8 минут после старта она вертикально приземлилась на плавучую баржу в Тихом океане.

Носитель Falcon 9 должен вывести на орбиту 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT компании Iridium Communications. Они должны заменить на орбите спутники предыдущего поколения.