Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия выступает категорически против поставок на Украину любого оружия, оборонительного или нет, так как граница между этими видами размыта.

Клинцевич заявил, что Порошенко «изрядно лукавит», когда говорит о поставках на Украину оборонительного, а не летального оружия. В этом вопросе есть и психологический момент, сказал Клинцевич «РИА Новости».

«Как военный человек скажу, что сегодня само понятие «оборонительное оружие» весьма относительно… Позиция России абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война», — сказал Клинцевич.

При этом поставки оружия США на Украину, по его словам, дадут Киеву уверенность в правильности его действий. Клинцевич призвал рассматривать этот вопрос в комплексе других проблем отношений США и России.

Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что Киев ожидает принятия в этом бюджетном году в США решения о поставках оружия на Украину. Он также заявлял, что вопрос поставок Украине оружия обсуждался на встрече с президентом США Дональдом Трампом.