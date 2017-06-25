Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT стартовала с базы американских ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

Запуск ракеты-носителя был дан в 23:25 мск. Компания ведет прямую трансляцию старта ракеты.

Для SpaceX это второй за неделю коммерческий запуск Falcon 9. Ранее, в пятницу, компания успешно вывела на орбиту первый болгарский спутник связи.

Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения. По контракту с Iridium Communications компания SpaceX планирует запустить более 70 аппаратов.