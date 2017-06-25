Бастовавшие с 20 июня работники братиславского завода Volkswagen и дирекция предприятия пришли к соглашению, что привело к окончанию забастовки.

Как сообщила «РИА Новости» представитель администрации Луциа Макайова, достигнута договоренность о подписании нового коллективного договора на двухлетний срок.

Профсоюз автозавода Volkswagen Slovakia в Братиславе начал бессрочную забастовку после неудачных переговоров о повышении зарплаты на 16%.