Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с конца апреля в Йемене холера убила более 1300 человек. Четверть жертв страшной болезни составляют дети.

— В течение всего двух месяцев холера распространилась практически во всех провинциях Йемена. Более 1,3 тыс. человек погибли, четверть из них — дети, — сообщает ВОЗ в Twitter.

В настоящее время 200 тыс. проживающих в Йемене являются потенциальными переносчиками холеры. К осени, по данным ЮНИСЕФ, количество заболевших может перевалить за 300 тыс. человек.