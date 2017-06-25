Участие в общем утреннем намазе и проповеди по случаю праздника Ураза-байрам в российской столице приняли свыше 250 тысяч исповедующих ислам. Охрану порядка на улицах несли более 3000 сотрудников Росгвардии.

Данные о количестве мусульман, праздновавших завершение месяца Рамадан в Москве, приводит «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Центрального округа войск Росгвардии.

Бойцы несли дежурство возле Исторической мечети на Малотатарской, Московской соборной мечети на проспекте Мира, Мемориальной мечети на Поклонной горе, мечети Ярдям в Отрадном.