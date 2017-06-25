Проливные дожди и грозы ожидаются в Москве и Московской области на следующей неделе. Воздух прогреется до 27 градусов, при этом характер погоды будет крайне неустойчивым из-за большой активности атлантических циклонов.

В понедельник 26 июня ожидается теплый день (21–23 градуса тепла). Во второй половине дня погода заметно ухудшится — начнутся дожди и грозы, сопровождаемые сильным ветром, сообщили в центре погоды «Фобос».

Во вторник погода станет спокойнее, но прохладнее.

В пятницу в Москве и области ожидается 27 градусов тепла, вероятны сильные дожди с грозами — регион будет находиться во власти скандинавского циклона, отмечает «Федеральное агентство новостей».