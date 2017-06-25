Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз должен на деле решать проблему нелегальной миграции для сохранения безопасности в Европе.

"Европейский союз относится к проблеме мигрантов с лицемерием. Мы позволили 1,5 млн нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы без всякого контроля и регулирования, никто никого не проверял, и мы не знаем, кто эти люди, зачем они пришли, каковы их планы", - сказал дипломат в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, очевидно, что "это огромный риск". Сийярто подчеркнул, что вместо того, чтобы решать проблему, Еврокомиссия "устраивает демонстративную порку тем странам, которые открыто говорят о вызовах и угрозах".