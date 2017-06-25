Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поддержал Станислава Черчесова после вылета сборной России из Кубка конфедераций.

Немецкий специалист подчеркнул, что был огорчен поражением российской команды. Лев отправил Черчесову SMS-сообщение, пожелав «успеха в его нелегком труде».

«Отлично знаю Черчесова. Он отличный мотиватор. И он буквально живет футболом! И мечтает развивать футбол в своей стране», — приводит слова Лева «Спорт-Экспресс».

Сборная России уступила команде Мексики со счетом 2:1 и вылетела из розыгрыша Кубка конфедераций.

В свою очередь, подопечные Йоахима Лева заняли первое место в своей группе и вышли в полуфинал турнира, где встретятся с обидчиками российской команды.

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