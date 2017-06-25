Йоахим Лев поддержал Черчесова после поражения сборной России
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поддержал Станислава Черчесова после вылета сборной России из Кубка конфедераций.
Немецкий специалист подчеркнул, что был огорчен поражением российской команды. Лев отправил Черчесову SMS-сообщение, пожелав «успеха в его нелегком труде».
«Отлично знаю Черчесова. Он отличный мотиватор. И он буквально живет футболом! И мечтает развивать футбол в своей стране», — приводит слова Лева «Спорт-Экспресс».
Сборная России уступила команде Мексики со счетом 2:1 и вылетела из розыгрыша Кубка конфедераций.
В свою очередь, подопечные Йоахима Лева заняли первое место в своей группе и вышли в полуфинал турнира, где встретятся с обидчиками российской команды.
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