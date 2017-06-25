Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко встретили в Николаеве оскорблениями бывшие участники АТО. В результате началось рукоприкладство с участием полиции.

Встреча Савченко с николаевцами проходила на площади Леонтовича близ зоопарка. Всего собралось около 50 человек, в том числе радикальные националисты. В адрес нардепа полетели оскорбления, также женщину называли российским агентом.

Один из участников карательной операции на юго-востоке Украины обратился к Савченко с вопросом, сколько погибших на ее совести. Также военный обвинил нардепа во лжи. Затем в Савченко начали бросать яйца, началась драка.

Метателя яиц задержала полиция, однако товарищи попытались его отбить. Встречу Надежда Савченко продолжила.

Задержанный активист заявил, что полицейские избивали его ногами. Он намерен подать жалобу в прокуратуру.