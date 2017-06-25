Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим голкипером группового этапа Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов, свидетельствует статистика FIFA.

Акинфеев завершил турнир с показателем 80% отраженных ударов, отразив 12 из 15 ударов по его воротам в трех матчах. Следом за Акинфеевым расположились чилиец Джонни Эррера (2 игры, 3 сейва) и мексиканец Альфредо Талавера (1 матч, 3 сейва). Их показатель составил 75%.

По абсолютному числу Акинфеев стал вторым, первым же стал вратарь команды Новой Зеландии Стефан Маринович (22), третьим — австралиец Мэти Райан (11).

Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций после поражения от команды Мексики со счетом 1:2. Перед этим россияне выиграли у Новой Зеландии (2:0) и проиграли португальцам (1:0).