Акинфеев признан лучшим вратарем группового этапа Кубка конфедераций
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим голкипером группового этапа Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов, свидетельствует статистика FIFA.
Акинфеев завершил турнир с показателем 80% отраженных ударов, отразив 12 из 15 ударов по его воротам в трех матчах. Следом за Акинфеевым расположились чилиец Джонни Эррера (2 игры, 3 сейва) и мексиканец Альфредо Талавера (1 матч, 3 сейва). Их показатель составил 75%.
По абсолютному числу Акинфеев стал вторым, первым же стал вратарь команды Новой Зеландии Стефан Маринович (22), третьим — австралиец Мэти Райан (11).
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций после поражения от команды Мексики со счетом 1:2. Перед этим россияне выиграли у Новой Зеландии (2:0) и проиграли португальцам (1:0).