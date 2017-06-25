Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что игроки сборной не поднимали вопрос о финансовом вознаграждении за выступление на Кубке конфедераций.

«Парни этот вопрос никогда не поднимали. Это технический вопрос, раз и навсегда решенный, ведь есть контракт с командой», — приводит слова Мутко ТАСС.

Сборная России заняла третье место в группе А, не сумев выйти в плей-офф. Она обыграла команду Новой Зеландии (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).