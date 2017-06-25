Футболисты петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба оказались в центре скандала. Они опубликовали видео в соцсетях, в котором болельщики увидели намек на главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ролик был опубликован в Instagram Александра Кокорина на следующий день после вылета национальной сборной из Кубка конфедераций. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Позднее ролик был удален.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Газете.ру» заявил, что пока рано делать какие-либо выводы.

«Каждый воспринимает этот эпизод в меру своей испорченности: кто-то хочет увидеть одно, а кто-то — другое», — подчеркнул Колосков.

Если же футболисты «Зенита» действительно имели в виду главного тренера национальной команды, отметил почетный президент РФС, то они «подписали себе приговор».

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматулин возмущен поступком Кокорина и Дзюбы. По его мнению, «дорога на чемпионат мира в России для них закрыта», передает «Чемпионат.com».

В свою очередь, Артем Дзюба отметил, что из публикации просто пытаются раздуть скандал.

«Этот message — шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

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