Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировала сообщение экс-посла США в России Майкла Макфола об уходе с позиции посла России в США Сергея Кисляка.

Захарова заявила, что «подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации».

Ранее Макфол написал в своем аккаунте Twitter о предстоящей отставке Кисляка, отметив плодотворное сотрудничество с послом в Вашингтоне, несмотря на имевшиеся разногласия.