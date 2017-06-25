Процедура ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом будет полностью завершена в июле текущего года, а документ должен вступить в силу в полном объеме с 1 сентября 2017 года.

Об этом в интервью украинским СМИ заявил президент Украины Петр Порошенко, передает «Интерфакс».

«Не осталось никаких политических решений. И на саммите Украина–ЕС, который состоится в июле, мы будем праздновать завершение ратификации», — заявил президент Украины.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. Политические положения документа начали действовать с момента его подписания. С начала 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли.

После полного вступления документа в силу будут действовать положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.