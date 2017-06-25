Матч Чили–Австралия в рамках Кубка конфедераций
Тим Кэхилл (Австралия) и Чарлес Арангис (Чили)
Болельщик сборной Чили
Матч Чили–Австралия
Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци
Болельщики сборной Чили
Вратарь сборной Чили Клаудио Андрес Браво Муньос
Нападающий сборной Австралии Робби Круз и защитник сборной Чили Эухенио Мена
Томи Юрич (Австралия) и Эдсон Рауль Луч Кортес (Чили)
Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан
Матч Чили–Австралия
Игрок сборной Чили Эухенио Мена
Главный судья матча Джанлука Рокки
Хосе Фуэнсалида Педро Гана (Чили) и Джексон Ирвайн (Австралия)
Футболисты сборной Чили после завершения матча