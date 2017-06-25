В интервью украинскому телеканалу президент страны Петр Порошенко заявил, что очень ждет визита министра обороны США Джеймса Мэттиса, который сможет решить вопрос предоставления Украине оборонительного оружия еще в пределах текущего бюджетного года.

Порошенко отметил, что у Киева согласованы практически все документы с Вашингтоном по этому поводу. Украинский лидер надеется, что в ходе визита Мэттиса они подпишут необходимые документы для поставки украинской стороне оборонительного оружия, сообщает «Интерфакс».

«Позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года», — сказал Порошенко.

Кроме того, глава Украины заявил, что о предоставлении летального оружия США в этом бюджетном году речи пока не идет.

Ранее Порошенко заявлял, что одной из тем, которые они обсуждали в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом, были «оборонительные вооружения» для Украины. Сам украинский лидер назвал те переговоры эффективными.

В конце мая Вашингтон назвали сумму помощи Украине. В проекте бюджета на эти цели отвели $380 млн.

В настоящее время США оказывают военную помощь Украине, поставляя оборудование и обмундирование. Инструкторы американской армии проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины на западе страны.