Позиция Дональда Трампа по вопросу попыток вмешательства в выборы президента США, которые приписывают России, неизменна. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Ранее Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter задался вопросом, почему администрация экс-президента США Барака Обамы не воспрепятствовала России, если та действительно так упорно пыталась вмешиваться в предвыборную кампанию.

Американские СМИ в риторическом вопросе главы государства усмотрели отказ от позиции полного отрицания вмешательства в президентские выборы.

Шон Спайсер напомнил журналистам, что еще в январе Дональд Трамп заявлял, что, скорее всего, Россия пыталась повлиять на ход выборов, передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что не общался с президентом США по поводу изменения его позиции по данной теме и не вправе отвечать на подобные вопросы.