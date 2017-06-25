Граждане Украины, получившие убежище в Германии под видом беженцев из Сирии, начали судиться с немецкими властями.

Административный суд Мюнстера начал рассматривать дело украинцев, которые в сентябре 2014 года приехали в ФРГ и подали заявление на статус сирийских беженцев. Спустя несколько месяцев им предоставили приют для мигрантов, где украинские граждане хвастались, что смогли обмануть чиновников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Слухи о хулиганстве через некоторое время дошли до чиновников, которые в итоге отменили предоставление убежища.

В свою очередь, украинская семья собирается оспорить решение властей через суд. Мигранты пытаются доказать правовой принцип о защите законных ожиданий, согласно которому граждане могут быть уверены в однажды принятом решении чиновников.