Военные Израиля нанесли удар по позициям сирийской артиллерии и машине с боеприпасами в ответ на недавние снаряды Сирии, разорвавшиеся на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Израильская армия атаковала две артиллерийские позиции и грузовик с боеприпасами, которые принадлежат сирийскому режиму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

По предварительным данным, с израильской стороны жертв нет. О пострадавших сирийской армии не сообщается.

Напомним, ранее израильтяне сообщили о десятке снарядов, которые запустила сирийская армия. В ответ на посягательство, военные Израиля уничтожили два сирийских танка и крупнокалиберный пулемет.