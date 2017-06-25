Сборная Чили в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сыграла вничью с австралийцами. Матч завершился со счетом 1:1.

Южноамериканские футболисты считались фаворитами встречи, однако австралийцы сумели навязать борьбу. Более того, в концовке первого тайма Джеймс Троизи вывел Австралию вперед.

Чилийцы сумели отыграться за 23 минуты до конца встречи. Автором гола, обеспечившего южноамериканской команде выход в плей-офф, стал вышедший на замену Мартин Родригес.

Таким образом, из группы B в плей-офф Кубка конфедераций вышли Чили и Германия, которая в заключительном матче обыграла Камерун (2:0).

В полуфинале турнира южноамериканцы сыграют с португальцами, а немцы — с мексиканцами.