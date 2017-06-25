Кибератака, настигнувшая компьютерную сеть британского парламента, могла затронуть до 90 почтовых аккаунтов, сообщает иностранное издание Sky News со ссылкой на достоверные источники.

По словам официального представителя СМИ, хакеры осуществили последовательную и решительную атаку на все пользовательские аккаунты в парламенте с тем, чтобы попытаться определить ненадежные пароли. Целью хакерского взлома была попытка проверить безопасность парламентского почтового сервиса.

Несмотря на то что кибератаку удалось вовремя остановить, специалисты не исключают, что хакерам удалось заполучить доступ к переписке британских парламентариев.