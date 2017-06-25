Глава Минфина Антон Силуанов заявил о 3-процентном росте доходов граждан России в мае.

«Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%. Это неплохо», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом министр отметил, что реальные располагаемые доходы россиян в январе–мае 2017 года снизились по сравнению с показателем за тот же период 2016 года на 1,8%. При этом в годовом выражении снижение доходов составило 0,4%.

Кроме того, Силуанов рассказал о росте инвестиций в основной капитал России — в мае он составил 3,2%.

«Это очень хорошо, потому что за инвестициями будут возникать новые производства, и это уже основа для будущего экономического роста», — подытожил он.

Ранее в Росстате сообщали, что в I квартале 2017 года количество россиян, чей ежемесячный доход недотягивает до прожиточного минимума, достигло 22 млн человек — это на 1,4 млн меньше показателя за аналогичный период прошлого года.