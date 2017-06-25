В Нью-Йорке 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона. Она упала с высоты семи метров, но благодаря собравшимся очевидцам сумела избежать серьезных травм.

Девочка долгое время держалась за сиденье и пыталась забраться в кабинку аттракциона, но ей не хватило сил. Посетители луна-парка смягчили ее падение. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Администрация луна-парка решила закрыть аттракцион. Он будет осмотрен специалистами, уточняет «Федеральное агентство новостей».