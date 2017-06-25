В Республике Коми на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП два человека скончались на месте, еще шестеро пострадали. Среди погибших была член Общественной палаты региона Раиса Шахова и ее маленький сын.

Информацию подтвердила председатель Общественной палаты Галина Киселева, которая рассказала, что Шахова возвращалась из Усть-Кулома вместе с сыном, пишет ТАСС.

В управлении ГИБДД по Республике Коми отметили, что, по предварительным данным, автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком, выехал на встречную полосу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все обстоятельства случившегося.