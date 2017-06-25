«Аптекарский огород»: что посмотреть и куда сходить
«Аптекарский огород» — старейший ботанический сад России. Входит в список самых ухоженных, уютных и фотогеничных парков столицы
В «Аптекарском огороде» нет собак, велосипедистов, продавцов мороженого и воздушных шаров. Сад прежде всего предназначен для спокойных и неспешных прогулок
Фестиваль пионов в «Аптекарском огороде». Здесь регулярно проходят выставки цветов и конкурсы с призами: например, в июне можно будет выиграть горшочек с большой кувшинкой «виктория амазонская»
Одна из оранжерей сада
Тенистый грот в «Аптекарском огороде» — излюбленное место для романтических фотосессий
При должном уходе в Москве неплохо растут и плодоносят лимоны
Все экспонаты «Аптекарского огорода» снабжены подробными описаниями, у каждого растения есть своя табличка с названием на русском и латыни
Благородный лавр в парке «Аптекарский огород»
На сайте «Аптекарского огорода» можно найти календарь цветения растений
Заросший пруд в «Аптекарском огороде»
Парк открыт для посещения в любое время года и в любую погоду