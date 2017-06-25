Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили облили зеленкой в городе Ладыжин (Винницкая область). Политик обвинил в организации нападения президента Украины Петра Порошенко и потребовал возместить ущерб.

Об инциденте Михаил Саакашвили написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам экс-президента Грузии, нападавшего удалось задержать, и он признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей Блока Петра Порошенко «Солидарность».

«Петр Алексеевич (Порошенко — прим. ред.), вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса 50 евро», — написал Саакашвили.