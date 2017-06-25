Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к руководствам стран Персидского залива и Катару и призвал участников конфликта приступить к переговорам по разрешению кризиса.

По словам американского политика, Доха изучает выдвинутые к эмирату требования, после выполнения которых будет снята дипломатическая блокада, передает «РИА Новости».

Некоторые из них, подчеркнул Тиллерсон, могут лечь в основу разрешения кризиса в Персидском заливе.

«Хотя некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога», — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее страны Персидского залива выдвинули ряд требований, переданных Катару Кувейтом. В частности, Доха должна закрыть телеканал Al Jazzera и военную базу в Турции, понизить уровень дипломатических отношений с Ираном и выплатить компенсацию.