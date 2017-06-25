Турецкие медики выписали из больницы россиянку, которую сбил грузовой автомобиль в провинции Анталья, вблизи курортного города Кемер.

Двенадцатилетняя девочка из России прошла осмотр в больнице Кемера, куда была доставлена после несчастного случая. Врачи не выявили у пострадавшей серьезных переломов и травм, пишет «РИА Новости». Вскоре она была отправлена в отель.

Ранее стало известно о ДТП, которое совершил водитель грузовика, наехав на малолетнюю россиянку. В тот момент девочка собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу, однако водитель не справился с управлением и протащил ребенка на капоте несколько метров.