Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в пензенское заксобрание
Делегаты выдвинули лидера партии Владимира Жириновского во главе партийного списка на выборах в законодательное собрание Пензенской области, которые пройдут 10 сентября.
Такое решение было принято в результате тайного голосования на внеочередной 58-й конференции пензенского регионального отделения ЛДПР, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу отделения партии в регионе.
Кроме того, координатор реготделения ЛДПР Александр Васильев также находится в общеобластной части списка.
Всего партия выдвинула 18 кандидатов по региональным группам и 18 по одномандатным избирательным округам. Без исключения все кандидаты являются членами Либерально-демократической партии.
По итогам выборов будут избраны 36 депутатов.