Делегаты выдвинули лидера партии Владимира Жириновского во главе партийного списка на выборах в законодательное собрание Пензенской области, которые пройдут 10 сентября.

Такое решение было принято в результате тайного голосования на внеочередной 58-й конференции пензенского регионального отделения ЛДПР, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу отделения партии в регионе.

Кроме того, координатор реготделения ЛДПР Александр Васильев также находится в общеобластной части списка.

Всего партия выдвинула 18 кандидатов по региональным группам и 18 по одномандатным избирательным округам. Без исключения все кандидаты являются членами Либерально-демократической партии.

По итогам выборов будут избраны 36 депутатов.