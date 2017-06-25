Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подверг критике вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева за резкое высказывание в адрес Юрия Жиркова.

«Он политик, депутат, он думает о рейтингах. Политики идут в народ. Он думает, что есть категория людей, которая сегодня его в этом плане поддержит. Работает на это. Не стоит придавать этому значения», — заявил Мутко в беседе с агентством «Р-Спорт».

Вице-премьер пообещал, что проведет с депутатом, который также является членом исполкома РФС, беседу.

Игорь Лебедев подверг жесткой критике футболиста Юрия Жиркова, заработавшего красную карточку в проигранном мексиканцам матче Кубка конфедераций. Депутат заявил, что игрок подвел команду, за что ему «надо дать в морду», напоминает «Газета.ру».

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