Футболисты сборной России эмоционально восприняли поражение от мексиканцев в третьем матче Кубка конфедераций, заявил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

«Когда я пришел в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали», — рассказал Мутко в интервью RT.

Вице-премьер отметил, что каждая команда хочет побеждать, однако это не самое главное. Важно, чтобы футболисты, уходя с поля, могли с поднятой головой смотреть на трибуны.

«Это было в матче с Мексикой: когда наши ребята уходили, стадион провожал их овациями и аплодисментами», — подчеркнул Мутко.

Сборная России уступила мексиканцам со счетом 2:1 и завершила выступление на Кубке конфедераций.